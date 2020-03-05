"ОПЗЖ" и "Батькивщина" представили свой законопроект о СБУ

Члены фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и ВО "Батькивщина" презентовали свой проект закона №3080 "О Службе безопасности Украины".

"Ещё в июне 2018 года был принят закон "О национальной безопасности", который четко разделяет функции генпрокуратуры, предусматривал создание НАБУ, ГБР и разделение их функций. До сегодняшнего дня СБУ ещё не реформирована так, как предусмотрено этим законом. Есть различные общественные организации, какие-то представители - много групп, которые создают закон о СБУ. Как мы, люди, которые проработали не один десяток лет, служили украинскому народу, видя это, могли остаться в стороне", - заявил автор законопроекта, депутат от "ОПЗЖ" Анатолий Бурмич на пресс-конференции в Верховной Раде.

Авторами документа №3080 также выступили нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка и Виктор Чёрный и ВО "Батькивщина" Михаил Цымбалюк и Андрей Кожемякин. Они заверили, что разрабатывали проект закона совместно с действующими и бывшими сотрудниками спецслужбы и учли при его создании лучшее из аналогичных законодательных актов стран ЕС и США.

"В этом законе мы сместили акцент на СБУ, как спецслужбу, а не правоохранительный орган. Это будет специальный орган с правоохранительными полномочиями. Ранее было наоборот. Мы убрали те статьи Уголовного кодекса, которыми занимается и НАБУ, и ГБР, и генпрокуратура и тд. Остаются те статьи, по которым может работать только спецслужба - это как внутренние, так и внешние угрозы», - добавил нардеп Бурмич.

Более широкая презентация законопроекта №3089 "О Службе безопасности Украины" и круглый стол для обсуждения его норм состоится 12 марта в 12:00 в стенах Верховной Рады.