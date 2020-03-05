В "Слуге народа" заявляют, что назначение нового генпрокурора в случае отставки Рябошапки Рада сегодня рассматриваться не будет

Вопрос назначения нового генерального прокурора в случае отставки Руслана Рябошапки сегодня рассматриваться не будет, заявляет заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"По процедуре, в случае, если будет высказано недоверие действующему генеральному прокурору, то кадрового решения сразу не будет. Представление вносит президент Украины, потом оно должно быть обсуждено на соответствующем комитете, перед тем, как это попадет в сессионный зал", - сказала Кравчук журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.

Она напомнила, что внеочередные заседания созываются в пленарную неделю в часы, когда нет заседаний.

"Теоретически, это может произойти на следующей пленарной неделе, если будет позитивнее решение о недоверии нынешнему генпрокурору", - добавила депутат.

Кравчук также сообщила, что президент пообещал, что кандидатуры, которые будут рассматриваться на должность генпрокурора, будут обсуждены во фракции.

Замглавы фракции также отметила, что сегодня президент не будет присутствовать на внеочередном пленарном заседании, поскольку находится с рабочей поездкой в Полтавской области.

Она также рассказала, что президент рассматривает несколько кандидатур на должность генпрокурора.

"Некорректно называть их фамилии. На фракции обсуждалась фамилия Ионушаса. И президент знает о том, что сигнальное голосование (на фракции – ИФ) было, но все ж таки решать ему, и, очевидно, мы будет обсуждать разные кандидатуры", - сказала Кравчук.