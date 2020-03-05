Политика

12:14 05.03.2020

Совет ЕС утвердил решение продлить санкции для Януковича и его соратников. 2 человека из списка исключены

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Совет ЕС утвердил решение продлить санкции для Януковича и его соратников. 2 человека из списка исключены

Совет Европейского Союза утвердил решение продлить еще на год, до 6 марта 2021 года, санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

Соответствующее решение обнародовано в среду в Брюсселе. "Совет сегодня принял решение продлить на еще один год, до 6 марта 2021, замораживание активов в отношении 10 лиц, ответственных за злоупотребление с государственными фондами или злоупотребление властью", - отмечается в решении.

В отношении двух лиц санкции продлены не были. В решении конкретные лица не указаны. Вместе с тем ранее агентству "Интерфакс-Украина" стало известно, что это - экс-премьер Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий.

Решение будет опубликовано в четверг.

Таким образом, в санкционном списке вместе с В.Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Санкции, введенные ЕС еще с 5 марта 2014 года в отношении 18 высокопоставленных чиновников времен президента Януковича в виде замораживания активов продлеваются на год. При этом многие из фигурантов санкционного списка регулярно оспаривают решение ЕС. Суд ЕС уже принял ряд решений в их пользу. При этом ряд экс-чиновников из списка исключены. Так, например, в прошлом году из санкционного списка был исключен Андрей Клюев, который оспорил это решение в Суде ЕС. После принятия решения в этом году в списке останется 10 имен.

Теги: #ес #санкции #янукович
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