Политика

09:55 05.03.2020

Назначенный министром обороны Таран задекларировал 507 тыс. грн доходов за 2019г

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Назначенный министром обороны Таран задекларировал 507 тыс. грн доходов за 2019г

Новоназначенный министр обороны Украины Андрей Таран указал 507 тыс. 732 грн доходов в е-декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, его заработная плата составила 313 тыс. 082 грн, пенсия – 184,4 тыс. грн и материальная помощь – 10 тыс. 250 грн.

Кроме того, он указал 16 тыс. 154 грн, $21 ты и 5 тыс. евро наличных средств.

В собственности министра находится квартира (100,5 кв. м) в Киеве и земельный участок (1,198 кв. м) в с.Старых Петровцах Киевской области, у супруги – земучасток (1,012 кв. м) в с.Дмитровка Киевской области.

Кроме того, Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, супруга - Infinity G35 2007 года выпуска и Mercedes-Benz A 170 2001 года выпуска.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Тарана на должность министра обороны Украины по представлению президента Украины Владимира Зеленского.

Таран родился 4 марта 1955 года в Франкфурт-на-Одере (Германия). Закончил Киевское высшее зенитное ракетное инженерное училище, специальность - военный инженер-радиотехник.

С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны.

В 1994-1995 годах работал в Главном управлении разведки Минобороны. В 1996-1998 гг. - в Совете национальной безопасности и обороны Украины экспертом Центра стратегического планирования и анализа, а в 1998 году вернулся в центральный аппарат Минобороны.

С 1999 по 2004 год был военным атташе при посольстве Украины в США.

В 2005-2008 годах занимал в Минобороны должность начальника управления, а в 2008-2011 годах был заместителем главы Главного управления разведки Минобороны.

В 2011-2014 году был представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН.

В 2015 году был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК). Был членом Трехсторонней контактной группы в Минске. В конце года был назначен на должность первого замкомандующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016-м уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы.

В 2019 году Таран возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

Теги: #минобороны #декларация #таран
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