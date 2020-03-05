Политика

09:12 05.03.2020

Совет ЕС отверг политический шантаж Турции с использованием мигрантов

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Совет ЕС отверг политический шантаж Турции с использованием мигрантов

Совет ЕС по внутренним делам, собиравшийся в среду на экстренное заседание в Брюсселе по ситуации с мигрантами на греческо-турецкой границе, осудил использование Турцией миграционного давления для достижения политических целей.

"Хотя Совет признает возросшее миграционное бремя и риски, с которыми Турция сталкивается на своей территории, и те значительные усилия, которые страна предприняла для размещения 3,7 млн мигрантов и беженцев, он решительно отвергает использование Турцией миграционного давления в политических целях", - говорится в итоговом заявлении совещания глав МВД стран Евросоюза.

В документе отмечается, что "такая ситуация на внешних границах ЕС неприемлема".

"Совет ожидает, что Турция полностью будет выполнять положения Совместного заявления 2016 года (по урегулированию миграционного кризиса - ИФ) в отношении всех государств-членов. Это заявление дает ощутимые результаты, в том числе за счет поддержки значительных усилий Турции по приему мигрантов и беженцев. И ЕС, и Турция выиграют от продолжения этого сотрудничества и выполнения обязательств", - заявили министры внутренних дел ЕС.

Они заверили, что ЕС и его государства-члены "по-прежнему полны решимости эффективно защищать внешние границы ЕС".

"Незаконные пересечения (границ - ИФ) недопустимы. В связи с этим Евросоюз и его государства-члены примут все необходимые меры в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - сказано в заявлении совета.

В нем подчеркивается, что "нельзя поощрять мигрантов подвергать опасности свою жизнь, пытаясь совершить незаконный переход (границы - ИФ) по суше или по морю".

"Совет призывает правительство Турции и всех партнеров на местах довести до сведения это послание и противостоять распространению ложной информации. ЕС будет продолжать активно бороться с контрабандой людей", - заверяют в Брюсселе.

В заявлении сообщается, что все государства-члены ЕС, Европейская комиссия и специализированные агентства союза готовы усилить свою поддержку в пограничных районах, находящихся под миграционным давлением, в том числе путем развертывания на границах подразделения быстрого реагирования Frontex и дополнительной технической помощи.

Совет ЕС выразил свою солидарность с Грецией, Болгарией и Кипром и другими государствами-членами Евросоюза, которые могут быть затронуты аналогичной проблемой. Министры пообещали, что ЕС также продолжит тесно сотрудничать с партнерами на Западных Балканах по управлению миграционными потоками.

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренним делам соберется на плановое заседание 13 марта и вновь вернется к вопросу о помощи Греции в обстановке миграционного давления.

Теги: #мигранты #ес #турция
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