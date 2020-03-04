Политика

21:38 04.03.2020

Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины

2 мин читать
Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины

Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

За соответствующий законопроект в среду поздно вечером проголосовали 261 народный депутат.

Договор был подписан 19 ноября 2019 года в Париже.

В соответствии с положениями ст. 2 Рамочного договора Французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку на основе условий Соглашения ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), предназначенную для финансирования проекта.

Согласно условиям Соглашения OЭСР, официальная поддержка составит максимум 85% от общей суммы контракта. Покупатель должен оплатить не менее 15% от общей суммы контракта путем предварительной оплаты.

Сумма официальной поддержки не превышает 116 029 250 евро и финансирует реализацию проектов: приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму, которая составляет не менее 50% от общей суммы контракта; и приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг в пределах 50% от общей суммы контракта.

Причем за выполнение контрактов с украинскими или иностранными поставщиками товаров, работ и услуг несет ответственность французский поставщик, и при условии, что расходы , связанные с приобретением украинских товаров, работ и услуг, не превышают 30% от общей суммы контракта, в соответствии с Соглашением ОЭСР.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Украина сможет привлечь кредитные ресурсы под 2,5% годовых в евро, "чтобы построить 20 катеров, каждый пятый будет строиться в Николаеве, после чего мы в Николаеве сможем строить корабли отечественного производства на 100%".

Теги: #ратификация #морграница #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:08 03.03.2020
Лувр закрыли, а Версальский дворец не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом

Лувр закрыли, а Версальский дворец не будут закрывать из-за ситуации с коронавирусом

07:53 02.03.2020
Макрон: Франция готова участвовать в оказании помощи Греции и Болгарии на их границах

Макрон: Франция готова участвовать в оказании помощи Греции и Болгарии на их границах

21:07 29.02.2020
Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

Во Франции запрещают мероприятия больше 5 тыс. человек из-за угрозы распространения коронавируса

23:54 28.02.2020
Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

Находящимся во Франции украинцам в случае возникновения простудных симптомов необходимо ограничить свои передвижения и обращаться в медучреждения

00:45 28.02.2020
Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

Число случаев заражения коронавирусом во Франции приближается к 40

17:47 19.02.2020
Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

Франция намерена инвестировать в Луганскую область более EUR100 млн

09:18 19.02.2020
Французская Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19

Французская Sanofi объявила о начале разработки вакцины против коронавируса Covid-19

12:46 15.02.2020
Макрон полагает, что Россия продолжит попытки влиять на выборы во Франции и дестабилизировать западные демократии

Макрон полагает, что Россия продолжит попытки влиять на выборы во Франции и дестабилизировать западные демократии

19:47 14.02.2020
Вывезенным из Уханя французам выдали на родине специальные сертификаты

Вывезенным из Уханя французам выдали на родине специальные сертификаты

14:22 13.02.2020
Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Рада назначила Уманского главой Минфина

Рада утвердила новый состав Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада внесла изменения в законы в связи с принятием закона "О предотвращении коррупции"

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

Минздрав Украины возглавил Илья Емец

Министром развития громад и территорий Украины стал Алексей Чернышов

Министром Кабмина стал Олег Немчинов

Малюська сохранил портфель министра юстиции Украины

Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА