Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины

Верховная Рада ратифицировала рамочный договор между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

За соответствующий законопроект в среду поздно вечером проголосовали 261 народный депутат.

Договор был подписан 19 ноября 2019 года в Париже.

В соответствии с положениями ст. 2 Рамочного договора Французская сторона предоставляет Украине официальную поддержку на основе условий Соглашения ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), предназначенную для финансирования проекта.

Согласно условиям Соглашения OЭСР, официальная поддержка составит максимум 85% от общей суммы контракта. Покупатель должен оплатить не менее 15% от общей суммы контракта путем предварительной оплаты.

Сумма официальной поддержки не превышает 116 029 250 евро и финансирует реализацию проектов: приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму, которая составляет не менее 50% от общей суммы контракта; и приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг в пределах 50% от общей суммы контракта.

Причем за выполнение контрактов с украинскими или иностранными поставщиками товаров, работ и услуг несет ответственность французский поставщик, и при условии, что расходы , связанные с приобретением украинских товаров, работ и услуг, не превышают 30% от общей суммы контракта, в соответствии с Соглашением ОЭСР.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Украина сможет привлечь кредитные ресурсы под 2,5% годовых в евро, "чтобы построить 20 катеров, каждый пятый будет строиться в Николаеве, после чего мы в Николаеве сможем строить корабли отечественного производства на 100%".