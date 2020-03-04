Политика

20:04 04.03.2020

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

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Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Кулебы на должность министра иностранных дел Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

За назначение Кулебы главой украинского внешнеполитического ведомства на пленарном заседании в среду проголосовали 288 народных депутатов.

Согласно Конституции Украины, кандидатуры глав МИД и Минобороны на рассмотрение Верховной Рады вносит глава Украинского государства.

Дмитрий Кулеба родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году начал свою дипломатическую карьеру в МИД после окончания Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

С 2003 по 2010 годы работал в системе Министерства иностранных дел Украины на должностях в центральном аппарате и в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене.

С 2010 по 2013 годы, работая в секретариате министра МИД, занимался вопросами имиджа Украины за рубежом, международных организаций, отношений с США.

В течение января-июня 2013 года был советником вице-премьер-министра Украины по гуманитарным вопросам.

Оставил государственную службу в 2013 году и возглавил Фонд культурной дипломатии UART.

В 2014 году вернулся в МИД на должность посла по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. Ввел в работу МИД концепции цифровой дипломатии, стратегических коммуникаций, культурной дипломатии и публичной дипломатии.

В 2016 году назначен на должность посла и представителя Украины при Совете Европы.

С августа 2019 года был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Бывший глава МИД Вадим Пристайко назначен в новом правительстве вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Теги: #мид
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