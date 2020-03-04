Политика

19:52 04.03.2020

Министром развития громад и территорий Украины стал Алексей Чернышов

1 мин читать
Министром развития громад и территорий Украины стал Алексей Чернышов

Верховная Рада поддержала назначение Алексея Чернышова министром развития громад и территорий Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Чернышов родился 4 сентября 1977года в Харькове. В 1999 году окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "экономика предприятия". В 2002 году - Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".

В 1998 году работал в компании Telesens, которая разрабатывала системные программные продукты для телекоммуникационного бизнеса.

В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, деятельность которой была сфокусирована на развитии проектов коммерческой недвижимости.

В 2014 году основал инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене, а также основал Kyiv Vision Foundation - организацию, которая занимается привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов, популяризацией Украины в Европе через потенциал современного украинского искусства.

В ноябре 2017 года стал председателем Наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости URE Club.

28 октября 2019 года назначен на должность главы Киевской областной государственной администрации.

Теги: #чернышов #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:57 04.03.2020
Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

19:54 04.03.2020
Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

19:51 04.03.2020
Министром Кабмина стал Олег Немчинов

Министром Кабмина стал Олег Немчинов

19:49 04.03.2020
Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

19:48 04.03.2020
Криклий сохранил кресло министра инфраструктуры Украины

Криклий сохранил кресло министра инфраструктуры Украины

19:45 04.03.2020
Марина Лазебная возглавила Минсоцполитики Украины

Марина Лазебная возглавила Минсоцполитики Украины

19:44 04.03.2020
Алексей Резников стал вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Алексей Резников стал вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

19:43 04.03.2020
Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

19:42 04.03.2020
Вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров

Вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров

19:40 04.03.2020
Рада утвердила новый состав Кабмина

Рада утвердила новый состав Кабмина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Рада назначила Уманского главой Минфина

Рада утвердила новый состав Кабмина

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада может провести в четверг внеочередное заседание, на котором рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Рябошапки - источники

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Минздрав Украины возглавил Илья Емец

Малюська сохранил портфель министра юстиции Украины

Вадим Гутцайт стал министром молодежи и спорта Украины

Аваков сохранил портфель министра внутренних дел Украины в новом правительстве

Рада назначила Уманского главой Минфина

Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина Украины

Коронавирус может привести к рецессии экономик Франции и Италии - Еврокомиссия

МИД Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА