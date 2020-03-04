Министром развития громад и территорий Украины стал Алексей Чернышов
Верховная Рада поддержала назначение Алексея Чернышова министром развития громад и территорий Украины.
Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.
Чернышов родился 4 сентября 1977года в Харькове. В 1999 году окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия" по специальности "экономика предприятия". В 2002 году - Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".
В 1998 году работал в компании Telesens, которая разрабатывала системные программные продукты для телекоммуникационного бизнеса.
В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development, деятельность которой была сфокусирована на развитии проектов коммерческой недвижимости.
В 2014 году основал инвестиционную компанию VI2 Partners с офисами в Киеве и Вене, а также основал Kyiv Vision Foundation - организацию, которая занимается привлечением инвестиций в страну, поддержкой культурных проектов, популяризацией Украины в Европе через потенциал современного украинского искусства.
В ноябре 2017 года стал председателем Наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости URE Club.
28 октября 2019 года назначен на должность главы Киевской областной государственной администрации.