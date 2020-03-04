Министром Кабмина стал Олег Немчинов

Верховная Рада поддержала назначение Олега Немчинова министром Кабинета министров Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Немчинов родился 1 мая 1977 года во Львове. В 2003 году окончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "государственная служба", в 2011 году - окончил частное высшее учебное заведение "Львовский университет бизнеса и права" по специальности "правоведение", а в ноябре 2013 года - окончил аспирантуру Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

С 2009 по 11.2010 год был начальником главного управления промышленности и развития инфраструктуры Львовской областной государственной администрации.

С 2011 по 2012годы - директор ООО "Строительный Альянс" во Львове.

С 2014 по 2017 годы проходил службу в Государственной пограничной службе Украины. В 2016 году принимал участие в Антитеррористической операции на территории Донецкой области. Позже руководил Военно-гражданской администрацией сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

В году 2017 был назначен государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины.