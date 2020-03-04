Малюська сохранил портфель министра юстиции Украины

Верховная Рада поддержала назначение Дениса Малюськи министром юстиции Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Малюська родился 19 ноября 1981 года в городе Дунаевцы, Хмельницкая область. В 2004 году окончил Киевский университет им. Шевченко по специальности "правоведение", а в 2016 году получил звание магистра права в Университете Лондона.

С 2000 по 2010 годы - юрист по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, урегулирования споров и банкротства адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Бизнес-право".

С 2010 по 2019 годы - консультант и специалист по развитию частного сектора Группы Всемирного банка по оказанию технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии.

В августе 2019 года назначен министром юстиции Украины в правительстве Алексея Гончарука.