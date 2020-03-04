Политика

19:49 04.03.2020

Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

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Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

Верховная Рада поддержала назначение Сергея Бессараба министром по вопросам ветеранов Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Бессараб родился 13 ноября 1955 года в Старых Кодаках Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М. Фрунзе, в 1990 году - Военную академию им. М. Фрунзе и в 2002 году - Национальную академию обороны Украины.

С 2002 года - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года - начальник Территориального управления "Север".

С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года - первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ.

С 2015 года генерал-лейтенант Бессараб занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Теги: #бессараб #кабмин
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