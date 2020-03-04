Политика

19:47 04.03.2020

Вадим Гутцайт стал министром молодежи и спорта Украины

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Вадим Гутцайт стал министром молодежи и спорта Украины

Верховная Рада поддержала назначение Вадима Гутцайта министра молодежи и спорта Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Гутцайт родился 6 октября 1971 года. Фехтовальщик на саблях, участник Олимпийских игр 1992, 1996 и 2000 годов, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачете. Впоследствии тренер, заслуженный тренер Украины (2003), член исполкома НОК.

В 2017 году возглавил Федерацию фехтования Украины, а в 2018 году - департамент молодежи и спорта Киевской городской государственной администрации.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года был включен в избирательный список партии "Слуга народа" под №81, но потом отказался от участия в выборах, заявив, что больше пользы принесен в исполнительной власти, нежели в парламенте.

Теги: #вадим_гутцайт #спорт
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