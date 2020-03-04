Аваков сохранил портфель министра внутренних дел Украины в новом правительстве

Верховная Рада поддержала назначение Арсена Авакова министром внутренних дел Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Это пятая подряд каденция Авакова на должности министра внутренних дел Украины.

Аваков родился 2 января 1964 года в Баку, Азербайджан. В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт, специальность – автоматизированные системы управления, инженер-системотехник.

В 1990 году основал одно из первых в Украине акционерных обществ – ОА "Инвестор" и возглавлял его. В 2002 году Аваков был избран членом исполнительного комитета Харьковского горсовета. В марте 2005 года избран членом партии Народный союз "Наша Украина", впоследствии назначен на должность главы Харьковской облгосадминистрации. В 2010 году Аваков вступил в партию "Батькивщина", был депутатом Харьковского облсовета V и VI созывов.

С сентября 2011г. по декабрь 2012г. находился в политической эмиграции в Италии в связи с уголовным преследованием режима Януковича за оппозиционную деятельность.

В 2012 году был избран народным депутатом от партии "Батькивщина".

В 2014 году был назначен министром внутренних дел Украины в составе Кабинета министров при премьере Арсении Яценюке.

26 октября 2014 года на досрочных парламентских выборах Аваков был избран нардепом от партии "Народный фронт". В декабре 2014 года повторно утвержден Верховной Радой на должности главы МВД.

При его министерстве была создана патрульная полиция, а в 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции Украины", что повлекло реформу подразделений МВД.

В октябре 2016 года в третий раз утвержден парламентом на должности министра внутренних дел в правительстве Владимира Гройсмана.

В августе 2019 года вновь назначен министром внутренних дел в правительстве Алексея Гончарука.