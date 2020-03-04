Политика

19:46 04.03.2020

Аваков сохранил портфель министра внутренних дел Украины в новом правительстве

2 мин читать
Аваков сохранил портфель министра внутренних дел Украины в новом правительстве

Верховная Рада поддержала назначение Арсена Авакова министром внутренних дел Украины.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Это пятая подряд каденция Авакова на должности министра внутренних дел Украины.

Аваков родился 2 января 1964 года в Баку, Азербайджан. В 1988 году окончил Харьковский политехнический институт, специальность – автоматизированные системы управления, инженер-системотехник.

В 1990 году основал одно из первых в Украине акционерных обществ – ОА "Инвестор" и возглавлял его. В 2002 году Аваков был избран членом исполнительного комитета Харьковского горсовета. В марте 2005 года избран членом партии Народный союз "Наша Украина", впоследствии назначен на должность главы Харьковской облгосадминистрации. В 2010 году Аваков вступил в партию "Батькивщина", был депутатом Харьковского облсовета V и VI созывов.

С сентября 2011г. по декабрь 2012г. находился в политической эмиграции в Италии в связи с уголовным преследованием режима Януковича за оппозиционную деятельность.

В 2012 году был избран народным депутатом от партии "Батькивщина".

В 2014 году был назначен министром внутренних дел Украины в составе Кабинета министров при премьере Арсении Яценюке.

26 октября 2014 года на досрочных парламентских выборах Аваков был избран нардепом от партии "Народный фронт". В декабре 2014 года повторно утвержден Верховной Радой на должности главы МВД.

При его министерстве была создана патрульная полиция, а в 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции Украины", что повлекло реформу подразделений МВД.

В октябре 2016 года в третий раз утвержден парламентом на должности министра внутренних дел в правительстве Владимира Гройсмана.

В августе 2019 года вновь назначен министром внутренних дел в правительстве Алексея Гончарука.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Рада назначила Уманского главой Минфина

Рада утвердила новый состав Кабмина

Шмыгаль представил кандидатов в состав нового Кабмина Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада назначила Кулебу главой МИД Украины

Рада назначила Тарана министром обороны Украины

Минфин Украины возглавил Игорь Уманский

Минздрав Украины возглавил Илья Емец

Министром развития громад и территорий Украины стал Алексей Чернышов

Министром Кабмина стал Олег Немчинов

Малюська сохранил портфель министра юстиции Украины

Министром по вопросам ветеранов Украины стал Сергей Бессараб

Криклий сохранил кресло министра инфраструктуры Украины

Вадим Гутцайт стал министром молодежи и спорта Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА