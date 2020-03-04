Алексей Резников стал вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Верховная Рада поддержала назначение Алексея Резникова вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. В 1991 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности "правоведение". С 1991 года начал заниматься юриспруденцией.

В 2008—2014 годах — депутат Киевского городского совета VI созыва. Избранный от Блока Николая Катеринчука. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва.

19 июня 2014 избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 — заместитель главы Киевской городской государственной администрации по вопросам производства самоуправляющихся полномочий.

В 2017 отвечал за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение" в Киеве со стороны КГГА, а в 2018 году отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018 со стороны КГГА.

В сентябре 2019 года Резникова уполномочили представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.