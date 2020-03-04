Пристайко стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

Верховная Рада поддержала назначение Вадима Пристайко вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Министр иностранных дел Украины

Пристайко родился в 1970 году, г.Килия, Одесская область. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998 году - Украинскую академию внешней торговли, магистр. В 1993-1994 гг. стал соучредителем информационной компании "Электронные вести".

С 1994 по 1997 год - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В течение 1997-2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления Министерства иностранных дел Украины.

С 2000 по 2001 год - консул Генерального консульства Украины в г.Сидней, Австралия.

В 2001 году вернулся в Украину, где до 2002-го работал главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики Администрации президента Украины.

В течение 2002-2006 гг. - советник по политическим вопросам Посольства Украины в Канаде, временный поверенный (2003-2004, 2005-2006) по делам Украины в Канаде. В 2007-2009 гг. работал заместителем директора Департамента НАТО. 2009-2012 гг. - советник-посланник Посольства Украины в США.

2012-2014 гг. - посол Украины в Канаде, представитель Украины при международной организации гражданской авиации (ИКАО).

С 2014-го по 2017 год был заместителем министра иностранных дел Украины - руководителем аппарата, первым замминистра иностранных дел Украины.

2017-2019 гг. - глава Миссии Украины при НАТО.

С мая по август 2019г Пристайко работал заместителем руководителя Офиса президента Украины.

29 августа 2019г Верховной Радой IX созыва назначен на должность министра иностранных дел Украины.