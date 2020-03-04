Вице-премьером – министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров

Верховная Рада поддержала назначение вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины Михаила Федоров.

Его назначение состоялось в среду вечером в ходе пакетного голосования за новый Кабинет министров Украины.

Федоров родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. С 2009 - 2014 года учился в Запорожском национальном университете (факультет социологии и управления).

С 2015-го по 2019 год - основатель и генеральный директор компании SMMSTUDIO.

В 2018 году работал в должности операционного директора в проекте "Суперлюди".

С мая 2019 - внештатный советник президента Украины по digital-направления.

В 2019 году избран народным депутатом Верховной Рады Украины IX созыва.

В августе 2019 года назначен на должность вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины.