Рада назначила Уманского главой Минфина

Верховная Рада назначила экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского министром финансов Украины.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее назначение вместе с назначением других министров нового правительства поддержали 277 народных депутатов.

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.