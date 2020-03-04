Политика

19:41 04.03.2020

Рада назначила Уманского главой Минфина

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Рада назначила Уманского главой Минфина

Верховная Рада назначила экс-первого замминистра финансов Игоря Уманского министром финансов Украины.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее назначение вместе с назначением других министров нового правительства поддержали 277 народных депутатов.

41-летний Игорь Уманский дважды занимал должность первого заместителя министра финансов – в 2008-2010 годах в команде Виктора Пинзеника, после увольнения которого исполнял обязанности министра, и в 2014-2015 годах в команде министра Натальи Яресько.

Теги: #уманский #минфин
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