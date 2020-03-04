Рада утвердила новый состав Кабмина
Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины.
За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.
Так, вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Украины стал Михаил Федоров;
Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
Вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий - Алексей Резников;
Министром социальной политики - Марина Лазебная;
Министром внутренних дел Украины - Арсен Аваков;
Министром молодежи и спорта Украины - Вадим Гутцайт;
Министром инфраструктуры Украины - Владислав Криклий;
Министром по делам ветеранов Украины - Сергей Бессараб;
Министром юстиции Украины - Денис Малюська;
Министром Кабинета министров - Олег Немчинов;
Министром развития громад и территорий - Алексей Чернышов;
Министром здравоохранения - Илья Емец;
Министром финансов Украины – Игорь Уманский.
В правительстве отправленного в отставку ранее в среду Алексея Гончарука Федоров занимал должность вице-премьера - министра цифровой трансформации Украины, Аваков – главы МВД, Криклий – министра инфраструктуры, а Малюська - министра юстиции.
Вместе с тем, как написала на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пока что исполняющим обязанности министра культуры "будет кто-то из заместителей" министра культуры Владимира Бородянского.
"Должность министра образования пока что вакантна, будет и.о.", - написала она в комментариях на своей
Также нардеп отметила, что министр Кабмина отправленного в отставку ранее в среду премьера Гончарука Дмитрий Дубилет "останется в команде".