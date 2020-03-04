МИД Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку делегации муниципалитетов Сицилии на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма.

"Указанная поездка является откровенным нарушением законодательства Украины и норм международного права и такой, что подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в ответе спикера МИД Украины, опубликованном на сайте министерства в среду.

Отмечается, что посещение временно оккупированного Крыма сицилийской делегацией "направлено в угоду России-агрессору в ее противоправных действиях и не соответствует политике непризнания Европейского Союза, соучредителем которого является Италия".

Также спикер напомнила, что во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим итальянские лидеры в очередной раз на высшем уровне подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министерство иностранных дел обратило внимание на необходимость соблюдения всеми иностранными гражданами действующего порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"В который раз подчеркиваем неизбежную правовую ответственность за его нарушение. Подчеркиваем: любые контакты или сотрудничество с российской оккупационной администрацией в Крыму не признаются международным сообществом и поэтому не имеют юридической силы", - отметили в МИД.

Ранее в СМИ сообщили о том, что 2 марта делегация из Италии, представляющая ряд муниципалитетов Сицилии, посетила аннексированный Крым с "ознакомительным визитом".