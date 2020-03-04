Политика

18:17 04.03.2020

Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

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Фракция "Слуга народа" единогласно поддерживает кандидатуру Ионушаса на должность генпрокурора - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что в случае, если народный депутат Сергей Ионушас ("Слуга народа") станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция поддержит его назначение.

"Замену будем искать вместе Офисом президента, но в фракции у нас единогласная позиция за Ионушаса была высказана вне очереди. Очень много людей поддерживают нашего коллегу. Я не знаю, будет ли он кандидатом, но если он им станет - у него точно будут голоса", - заявил Арахамия журналистам в среду в кулуарах парламента.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Теги: #прокуратура #слуга_народа #кадры #арахамия
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