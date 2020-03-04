Блумберг выходит из президентской гонки в США, поддержит Байдена

Бизнесмен Майкл Блумберг принял решение прекратить участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает Bloomberg.

Отныне он будет поддерживать кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Такое решение Блумберг принял после неудачи на "супервторнике" - масштабных внутрипартийных голосованиях.

"Я всегда верил, что победа над (действующим президентом США) Дональдом Трампом начинается с объединения с тем кандидатом, у которого больше всего шансов сделать это. После вчерашнего голосования стало ясно, что таким кандидатом является мой друг и великий американец Джо Байден", - говорится в заявлении Блумберга.

Ранее в среду сообщалось, что бывший вице-президент США Байден, по предварительным данным, опережает своего основанного соперника в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса после "супервторника".

По данным агентства Bloomberg, Байден получает голоса 453 делегатов, Сандерс - 382, Элизабет Уоррен - 50, Блумберг - 44, а Тулси Габбард - 1. При этом подсчет числа делегатов еще далек от завершения, и окончательные данные поступят только через несколько дней. Только тогда станет ясна реальная расстановка сил по итогам "супервторника".

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голос делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Накануне в США прошел "супервторник" - масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов. Байден одержал победу в девяти из них, Сандерс - в четырех, в штате Мэн голоса еще подсчитываются.

В "супервторник" Байден одерживает победу в таких крупных штатах как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Минессоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе - штате, сенатором от которого является его соперница Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.