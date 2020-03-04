Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

Несмотря на определенные достижения правительства Алексея Гончарука, оно допустило целый ряд ошибок, что не может устраивать граждан Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Все прекрасно понимают главный вопрос - это деятельность кабинета министров Украины. Будем объективными - это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, (. . .) борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.

При этом он подчеркнул: "Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало".

По словам Зеленского, правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, - нужны новые мозги, новые сердца".

"Это правительство знает, что делать, но знать мало, необходимо делать", - сказал президент.

Зеленский отметил, что за два месяца невыполнение бюджета составило почти 16 млрд гривен, 13 млрд грн. из них - это "провал поступлений от таможни".

"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда не исчезла", - сказал глава государства.

Еще одной проблемой правительства президент назвал падение производства в промышленности на 5%. "Оно продолжается четыре месяца подряд во всех секторах. Правительство не предоставило инструменты, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", - сказал он.

Еще одним негативным моментом работы правительства Гончарука Зеленский назвал коммунальные платежи.

"Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе-феврале. (. . .) правительство практически провалило и разъяснительную кампанию, и работу с местной властью и монополистами, для того, чтобы люди во всех регионах ощутили уменьшение цифр в платежках", - заявил президент.

"Еще одна боль - ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Прежде всего, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля", - сказал Зеленский.

"Я не могу постоянно быть и психологом для людей, и кризисным менеджером для правительства, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой для профильного министра и заместителя", - заявил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что кабмин не решил вопрос пенсий.

"Реальный план относительно поднятия пенсий отсутствует. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн., индексация пенсий не проведена", - сказал Зеленский.

"Нам не стыдно за это правительство, но мы бы хотели им гордиться. Так, это правительство сделало больше, чем все прошлые правительства вместе взятые, но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс нынешнему", - отметил президент.

"Вчера в Верховную Раду продано заявление Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу депутатов Украины дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием", - сказал Зеленский.

Глава государства заверил международных партнеров в неизменности курса Украинского государства на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

"Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны в Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины - не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом", - сказал Зеленский.

Гончарук поблагодарил президента и выразил уверенность относительно продолжения курса реформ.

"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, он порядочный и честный человек. Я ни разу не получил незаконную команду, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал Гончарук, выступая с трибуны парламента в среду.

Гончарук связал увеличение критики в отношении его политики с решением правительства о смене менеджмента, в частности в компании "Центрэнерго".

"Но это не единственная компания (где правительство сменило руководство - ИФ). Мы перекрыли много теневых схем, поэтому на нас вылилось тонны грязи в СМИ", - сказал он.

Официальный курс на 4 марта - 24,94 грн./$1.