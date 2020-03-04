Политика

16:57 04.03.2020

Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

3 мин читать
Зеленский заявил о необходимости смены правительства Украины

Несмотря на определенные достижения правительства Алексея Гончарука, оно допустило целый ряд ошибок, что не может устраивать граждан Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Все прекрасно понимают главный вопрос - это деятельность кабинета министров Украины. Будем объективными - это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, (. . .) борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.

При этом он подчеркнул: "Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало".

По словам Зеленского, правительство Гончарука "было правительством новых лиц, но лиц мало, - нужны новые мозги, новые сердца".

"Это правительство знает, что делать, но знать мало, необходимо делать", - сказал президент.

Зеленский отметил, что за два месяца невыполнение бюджета составило почти 16 млрд гривен, 13 млрд грн. из них - это "провал поступлений от таможни".

"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда не исчезла", - сказал глава государства.

Еще одной проблемой правительства президент назвал падение производства в промышленности на 5%. "Оно продолжается четыре месяца подряд во всех секторах. Правительство не предоставило инструменты, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", - сказал он.

Еще одним негативным моментом работы правительства Гончарука Зеленский назвал коммунальные платежи.

"Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе-феврале. (. . .) правительство практически провалило и разъяснительную кампанию, и работу с местной властью и монополистами, для того, чтобы люди во всех регионах ощутили уменьшение цифр в платежках", - заявил президент.

"Еще одна боль - ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Прежде всего, речь о зарплатах шахтеров и сбыте украинского угля", - сказал Зеленский.

"Я не могу постоянно быть и психологом для людей, и кризисным менеджером для правительства, и коллектором, который требует честно заработанные деньги, и нянькой для профильного министра и заместителя", - заявил глава государства.

Кроме того, он подчеркнул, что кабмин не решил вопрос пенсий.

"Реальный план относительно поднятия пенсий отсутствует. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тыс. грн., индексация пенсий не проведена", - сказал Зеленский.

"Нам не стыдно за это правительство, но мы бы хотели им гордиться. Так, это правительство сделало больше, чем все прошлые правительства вместе взятые, но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс нынешнему", - отметил президент.

"Вчера в Верховную Раду продано заявление Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу депутатов Украины дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием", - сказал Зеленский.

Глава государства заверил международных партнеров в неизменности курса Украинского государства на евроинтеграцию и вступление в НАТО.

"Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны в Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины - не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом", - сказал Зеленский.

Гончарук поблагодарил президента и выразил уверенность относительно продолжения курса реформ.

"Я достаточно оптимистичен относительно нашего будущего. Я считаю, что у нас очень хороший президент, он порядочный и честный человек. Я ни разу не получил незаконную команду, не было даже намеков на какую-то нечестную игру", - сказал Гончарук, выступая с трибуны парламента в среду.

Гончарук связал увеличение критики в отношении его политики с решением правительства о смене менеджмента, в частности в компании "Центрэнерго".

"Но это не единственная компания (где правительство сменило руководство - ИФ). Мы перекрыли много теневых схем, поэтому на нас вылилось тонны грязи в СМИ", - сказал он.

Официальный курс на 4 марта - 24,94 грн./$1.

Теги: #зеленский #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 04.03.2020
Рада одобрила отставку Гончарука

Рада одобрила отставку Гончарука

16:43 04.03.2020
Зеленский: Мы обещали гражданам победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья

Зеленский: Мы обещали гражданам победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья

16:35 04.03.2020
Зеленский: наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны на Донбассе и реформы остается неизменным

Зеленский: наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны на Донбассе и реформы остается неизменным

16:30 04.03.2020
Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний – Зеленский

Украинцы стали нацменьшинством в набсоветах госкомпаний – Зеленский

16:25 04.03.2020
Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

16:20 04.03.2020
Зеленский: У правительства есть достижения, но украинцам этого мало

Зеленский: У правительства есть достижения, но украинцам этого мало

16:17 04.03.2020
Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

Шмыгаль задекларировал 3,4 млн грн доходов за 2019 год

16:15 04.03.2020
Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Резников и Криклий подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

15:55 04.03.2020
Уманский претендует на должность министра финансов – декларация

Уманский претендует на должность министра финансов – декларация

15:23 04.03.2020
Гутцайт, Бессараб и Коростелев подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Гутцайт, Бессараб и Коростелев подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада одобрила отставку Гончарука

Зеленский: наш курс на евроинтеграцию, в НАТО, прекращение войны на Донбассе и реформы остается неизменным

Зеленский: У правительства есть достижения, но украинцам этого мало

Рада, возможно, соберётся на внеочередное заседание в четверг для решения вопроса об увольнении Рябошапки - Корниенко

Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии генпрокурору Рябошапке

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада, возможно, соберётся на внеочередное заседание в четверг для решения вопроса об увольнении Рябошапки - Корниенко

Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии генпрокурору Рябошапке

Коляда: Новым министром ветеранов будет Бессараб

Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей планарной неделе для назначения министров на вакантные места - Корниенко

Шмыгаль, Чернышов и Емец подали электронные декларации как кандидаты на должность министров в новом правительстве

Кандидатуры на некоторых министров в новом Кабмине могут быть пересмотрены - источник

Лазебная, Немчинов, Малюська и Таран подали электронные декларации как кандидаты на должности министров в новом правительстве

Жуковский и Коростылев отказались от предложенных им постов в правительстве – нардеп

В "Евросолидарности" считают представленных Зеленским кандидатов в Кабмин не подготовленными к работе в условиях кризиса

Корниенко: Кабмин Шмыгаля будет правительством "спокойных технократов"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА