Политика

16:43 04.03.2020

Зеленский: Мы обещали гражданам победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья

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Зеленский: Мы обещали гражданам победу над коррупцией, сейчас - даже не ничья

Президент Владимир Зеленский констатирует отсутствие реальных результатов работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией.

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас - даже не ничья", - сказал Зеленский, выступая в Верховной Раде в среду.

Президент отметил, что в Украине шесть органов, которые должны обеспечивать порядок, справедливость и правосудие.

"Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизнь пословицу о семи няньках, у которых дитя без глаза?", - посетовал Зеленский.

Теги: #зеленский #коррупция
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