Политика

15:57 04.03.2020

Рада, возможно, соберётся на внеочередное заседание в четверг для решения вопроса об увольнении Рябошапки - Корниенко

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Рада, возможно, соберётся на внеочередное заседание в четверг для решения вопроса об увольнении Рябошапки - Корниенко

 Верховная Рада в среду заслушает отчёт Генерального прокурора Руслана Рябошапки, а решение о его отставке примет на внеочередном заседании, которое возможно состоится в четверг в 18:30, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"После отчета (Рябошапки - ИФ) нет в повестке дня вопроса о принятии решения (об отставке- ИФ), поэтому созывается внеочередное заседание касательно Рябошапки на завтра", - рассказал журналистам Корниенко в среду в кулуарах Верховной Рады.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметил, что на данный момент идёт сбор подписей депутатов за проведение внеочередного заседания парламента. Чтобы оно состоялось, необходимо письменное согласие 150 народных депутатов.

"Идёт сбор подписей депутатов о внеочередном заседании Верховной Рады. Насколько я предварительно поговорил со спикером, единственная возможность завтра это провести - это 18:30", - добавил нардеп.

Корниенко сообщил, что по состоянию на 13:30 среды, уже порядка 70 парламентариев подписало постановление о необходимости проведения внеочередного заседания Верховной Рады и что шансы собрать необходимый 150 подписей за это достаточно велики. Он также добавил, что постановление за выражение недоверия Генеральному прокурору поддержало уже 227 народных депутатов.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В пояснительной записке говорится, что за более чем полгода пребывания в должности генпрокурор "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства", ни одно досудебное расследование по топ-чиновникам не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и приговор не вынесен.

Теги: #прокуратура #рябошапка #рада #кадры
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