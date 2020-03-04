Политика

14:53 04.03.2020

Коляда: Новым министром ветеранов будет Бессараб

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Коляда: Новым министром ветеранов будет Бессараб

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда заявляет, что новым министром ветеранов станет Сергей Бессараб.

"В Минветеранов будет новый глава… Сергей Бессараб", - сказала Коляда в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Также ранее на своей странице в социальной сети Facebook она приветствовала будущего министра по реинтеграции Донбасса Алексея Резникова.

Бессараб родился 13 ноября 1955 года в селе Старые Кодаки Днепропетровской области. В 1977 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище им. М.Фрунзе, в 1990 году - Военную академию им. М.Фрунзе и в 2002 году - Национальную академию обороны Украины.

С 2002 года - начальник штаба - первый заместитель командующего армейского корпуса Северного оперативного командования.

С 2005 года - начальник территориального управления "Север".

С мая 2007 года - командир 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Начальник Днепропетровского гарнизона.

С мая 2012 года- первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

С 2015 года генерал-лейтенант Бессараб занимает должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Теги: #минветеранов #кадры #кабмин
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