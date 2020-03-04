Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей планарной неделе для назначения министров на вакантные места - Корниенко

Верховная Рада проведёт внеочередное заседание на следующей пленарной неделе для назначения новых министров на те посты в новом правительстве, кандидаты для которых еще не определены, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Позиция Дениса Шмыгаля (кандидата на пост премьер-министра – ИФ) такова, что необходимо найти соответствующих компетентных людей. Если мы говорим про вице-премьера по ВПК, господина Коростелева, то если он отказался - найти его уровня замену за два часа мы не сможем, это вопрос, который нужно обработать", - рассказал журналистам Корниенко в среду в кулуарах парламента.

По его словам, за среду стоит задача перезапустить Кабинет министров с теми кандидатами, которые есть, а уже за следующую неделю найти недостающих руководителей министерств и назначить их на следующей пленарной неделе, которая пройдет с 17 по 20 марта.

"Сейчас необходимо перезапустить Кабмин, далее на протяжении недели будет время заполнить все остальные вакансии и на следующей пленарной неделе устроить внеочередную сессию, потому что мы находимся в процессе рассмотрения вопроса о земле, и он никуда не делся, и утвердить окончательно всех Министров", - заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании во вторник вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

Кроме того, сообщалось, что Роман Жуковский и Игорь Коростелев отказались от предложенных им постов министра экономики и министра промышленного развития и оборонного комплекса, а министр развития экономики и сельского хозяйства Тимофей Милованов отказался остаться в обновленном составе Кабмина на посту руководителя Министерства аграрной политики.