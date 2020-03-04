Политика

12:14 04.03.2020

Корниенко: Кабмин Шмыгаля будет правительством "спокойных технократов"

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Корниенко: Кабмин Шмыгаля будет правительством "спокойных технократов"

Кандидаты на посты министров в новом Кабмине и новый премьер-министр Денис Шмыгаль покажут людям, что ситуация стабилизируется, заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Усиление опытными людьми направлено на то, чтобы дать людям понимание, что ситуация стабилизируется и мы переходим в стадию правительства "спокойных технократов", которые спокойно и взвешено будут принимать решения", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам.

Он считает, что сама фигура Шмыгаля успокоит людей, и это спокойствие они в ближайшее время "ощутят в своих карманах". В то же время, зампред фракции "Слуга народа" признал, что ожидание того, что правительство Гончарука должно быстро изменить ситуацию в стране к лучшему было вызвано недостатком опыта, в том числе и у членов Кабинета министров.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

Теги: #шмыгаль #кадры #корниенко #кабмин
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