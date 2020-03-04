Политика

12:07 04.03.2020

Решения фракции по увольнению Рябошапки нет - Корниенко

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Решения фракции по увольнению Рябошапки нет - Корниенко

Фракция "Слуга народа" не имеет общей позиции относительно постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление генерального прокурора и будем делать выводы", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Позже он добавил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки генерального прокурора нет.

"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия генеральному прокурору - ИФ)", - добавил нардеп.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В пояснительной записке говорится, что за более чем полгода пребывания в должности генпрокурор "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства", ни одно досудебное расследование по топ-чиновникам не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и приговор не вынесен.

Теги: #рябошапка #корниенко #слуга_народа
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