Решения фракции по увольнению Рябошапки нет - Корниенко

Фракция "Слуга народа" не имеет общей позиции относительно постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, заявил первый заместитель ее председателя Александр Корниенко.

"Я думаю, что сегодня мы послушаем выступление генерального прокурора и будем делать выводы", - заявил Корниенко в среду в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

Позже он добавил, что решения фракции "Слуга народа" относительно отставки генерального прокурора нет.

"У нас нет решения фракции по поводу этого (выражения недоверия генеральному прокурору - ИФ)", - добавил нардеп.

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В пояснительной записке говорится, что за более чем полгода пребывания в должности генпрокурор "не продемонстрировал какой-либо активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства", ни одно досудебное расследование по топ-чиновникам не доведено до конца, ни один обвинительный акт по таким делам в суд не направлен и приговор не вынесен.