Байден опережает Сандерса в президентской гонке в США

Бывший вице-президент США Джо Байден, по предварительным данным, опережает своего основанного соперника в борьбе за участие в выборах президента США от Демократической партии Берни Сандерса после масштабных внутрипартийных голосований - "супервторника".

По данным агентства Bloomberg, Джо Байден получает голоса 453 делегатов, Берни Сандерс - 382, Элизабет Уоррен - 50, Майкл Блумберг - 44, а Тулси Габбард - 1. При этом подсчет числа делегатов еще далек от завершения, и окончательные данные поступят только через несколько дней: только тогда станет ясна реальная расстановка сил по итогам "супервторника".

Голоса делегатов - ключевой показатель для американских внутрипартийных выборов, именно делегаты будут выбирать, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Чтобы обеспечить себе победу, кандидату необходимо набрать 1991 голосов делегатов. Если ни один из кандидатов не наберет нужного числа голосов, к голосованию подключатся так называемые суперделегаты. Их тоже выбирают на предварительных выборах, но без необходимости в итоговом голосовании они не участвуют.

Накануне в США прошел "супервторник" - масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов. Байден одержал победу в девяти из них, Сандерс - в четырех, в штате Мэн голоса еще подсчитываются.

До "супервторника" СМИ были разочарованы результатами Байдена на предварительных выборах и заявляли, что его шансы на участие в президентских выборах тают. Теперь в борьбе за номинацию от Демократической партии они идут вровень, отмечает телеканал CNN.

В "супервторник" Байден одерживает победу в таких крупных штатах, как Техас, Вирджиния и Северная Каролина. Байден смог победить и в Минессоте, где победу СМИ предрекали Сандерсу, и в Массачусетсе - штате, сенатором от которого является его соперница Элизабет Уоррен. В то же время, в штате с наибольшим числом делегатов, Калифорнии, побеждает Сандерс.

Кокусы и праймериз - часть внутрипартийных выборов в США, по итогам которых выбирают делегатов. Внутрипартийные голосования в США продлятся до 6 июня. Затем пройдет национальный съезд, на котором делегаты изберут кандидата на пост президента от партии.

Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.