"Батькивщина" проголосует за отставку Гончарука, ждет представления программы Шмыгаля –Наливайченко

Фракция "Батькищина" проголосует за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука, а вопрос нового премьера рассмотрит после того, как будет представлена программа нового состава правительства, заявляет народный депутат Валентин Наливайченко.

"Да, будем голосовать за отставку. Это правительство должно уйти. А за назначение (нового премьера – ИФ)? Сначала программа, индексация пенсий сегодня, а потом будем определяться", сказал Наливайченко журналистам в среду в кулуарах Верховной Рады.

Он пояснил, что должна быть представлена программа, проведена индексация пенсий. Большинство членов фракции "Батькивщина" выступают за поименное голосование после представления программы.

Наливайченко также отметил, что ротация правительства проходит за закрытыми дверями. "Вновь появилась практика за закрытыми дверями, ночью, без вас (журналистов - ИФ), без граждан Украины кто-то что-то о ком-то говорит. Почему так?" – отметил нардеп.

По его словам, власть должна в этом вопросе действовать открыто, представить программу, назвать ответственных и начать открытое обсуждение.

Отвечая на вопрос, будет ли фракция голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, Наливайченко отметил, что представители власти должны назвать основания, по которым решено снять Рябошапку.

"Это интрига внутри президентской фракции, пусть скажут о действительных основаниях, откуда эта интрига взялась или не втягивайте других. Это кулуарщина, договорняки. Мы в таком участия не принимаем", - сказал депутат.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.