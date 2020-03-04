Политика

10:57 04.03.2020

Постпреды стран ЕС согласовали без обсуждения продление санкций к РФ за Украину

1 мин читать
Постпреды стран ЕС согласовали без обсуждения продление санкций к РФ за Украину

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в среду согласовал продление на очередные шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении России за "подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", сообщил "Интерфаксу" европейский дипломатический источник в Брюсселе.

"Продление ограничительных мер одобрено без обсуждения. Я вам также напоминаю, что Совет (Евросоюза - ИФ) должен еще принять свое решение на одном из ближайших заседаний, прежде чем это продление вступит в силу", - сказал собеседник агентства.

Другой источник сообщил, что совет может принять соответствующее решение на следующей неделе.

Индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание банковских авуаров.

Эти ограничительные меры были впервые введены в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которые в Евросоюзе расценили как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины". Санкции с тех пор продлевались каждые полгода.

Теги: #ес #санкции_против_рф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:34 03.03.2020
Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС сотрудничество с МВФ и поддержку Украины в контексте реформ

Ермак обсудил с послами стран G7 и ЕС сотрудничество с МВФ и поддержку Украины в контексте реформ

13:08 03.03.2020
Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

Постпреды стран ЕС могут одобрить продление индивидуальных санкций против РФ 4 марта

11:48 03.03.2020
Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит интеграцию Украины в ЕС и НАТО

09:53 03.03.2020
Глава дипломатии ЕС обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

Глава дипломатии ЕС обсудит в Турции ситуацию в Идлибе

00:42 03.03.2020
Руководители ЕС изучат, как помочь Греции и мигрантам

Руководители ЕС изучат, как помочь Греции и мигрантам

23:14 02.03.2020
Экстренный Совет ЕС по иностранным делам соберется в Загребе 6 марта

Экстренный Совет ЕС по иностранным делам соберется в Загребе 6 марта

20:38 02.03.2020
В Европарламенте принимают превентивные меры из-за коронавируса

В Европарламенте принимают превентивные меры из-за коронавируса

15:08 02.03.2020
ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

ЕС объявил высокий уровень риска коронавируса

13:09 02.03.2020
Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

22:24 01.03.2020
Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе - Кулеба

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Батькивщина" проголосует за отставку Гончарука, ждет представления программы Шмыгаля –Наливайченко

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером (обновленная)

Точку в вопросе люстрации поставит Конституционный суд - Арахамия

Версия о причинах пожара на арсенале в Балаклее была политически ангажированной – Арахамия

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден опережает Сандерса в президентской гонке в США

"Батькивщина" проголосует за отставку Гончарука, ждет представления программы Шмыгаля –Наливайченко

ОПЗЖ не намерена голосовать за назначение Шмыгаля премьер-министром

Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке

Байден выиграл праймериз в Арканзасе и еще нескольких штатах - телеканал

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

Замминистра развития громад Москаленко задекларировала 1,2 млн грн доходов за 2019 год

ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов на довыборах по 179 округу в Харьковской области

Кабмин ввел принцип экстерриториальности при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков

Нардеп из "Слуги народа" Ткаченко: Мы должны показать, что даже внутри команды у нас нет неприкасаемых

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА