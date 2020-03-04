Политика

10:43 04.03.2020

ОПЗЖ не намерена голосовать за назначение Шмыгаля премьер-министром

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ОПЗЖ не намерена голосовать за назначение Шмыгаля премьер-министром

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет поддерживать кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра и предложенный им состав Кабинета министров, заявил народный депутат этой фракции Николай Скорик.

"Голосовать за это правительство мы не будем, оно окончательно разрушит Украину как экономически самостоятельное государство", - заявил Скорик в среду в комментарии журналистам.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Алексея Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

В "Слуге народа" уверены, что им хватит голосов для принятия решения по этим вопросам.

Теги: #опзж #гончарук #кабмин
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