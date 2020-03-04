Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура разместил в своем телеграм-канале фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и адресованного Верховной Раде.

Заявление датировано Гончаруком 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады – оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий №53734.