Политика

09:59 04.03.2020

Нардеп Качура в соцсети разместил фото заявления Гончарука об отставке

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Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура разместил в своем телеграм-канале фото заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, датированное 3 марта.

"Прошу принять мою отставку с поста премьер-министра Украины", - говорится в тексте заявления, написанного от руки и адресованного Верховной Раде.

Заявление датировано Гончаруком 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады – оно содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления - 17:42, входящий №53734.

Теги: #гончарук #отставка #качура #кабмин
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