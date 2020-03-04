Байден выиграл праймериз в Арканзасе и еще нескольких штатах - телеканал
Бывший вице-президент США Джо Байден опережает своего основного соперника Берни Сандерса на первичных выборах в штате Арканзас.
Байден победит в Арканзасе, прогнозирует CNN.
После подсчета 26% голосов, Байден набирает 29,6%, а Сандерс 20,9%.
Таким образом, бывший вице- президент выиграет праймериз в пятом южном штате, отмечает телеканал.
Согласно прогнозам, Байден выиграет праймериз в Алабаме, Северной Каролине, Теннесси, Оклахоме и Вирджинии.
Сенатор Берни Сандерс побеждает на праймериз Демократической партии в штате Калифорния, следует из прогноза телеканала CNN.
Калифорния - крупнейший штат США, от которого выдвигается 415 делегатов на съезд.
Телеканал также сообщил о победе Сандерса в штате Юта, который отправляет на конвент к демократам 29 делегатов.
Ранее сообщалось о победе Сандерса в Колорадо и Вермонте.
В США в "супервторник" состоялись внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.
Первичные выборы (праймериз) в этот день прошли в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.