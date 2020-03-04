Политика

09:57 04.03.2020

Байден выиграл праймериз в Арканзасе и еще нескольких штатах - телеканал

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Байден выиграл праймериз в Арканзасе и еще нескольких штатах - телеканал

Бывший вице-президент США Джо Байден опережает своего основного соперника Берни Сандерса на первичных выборах в штате Арканзас.

Байден победит в Арканзасе, прогнозирует CNN.

После подсчета 26% голосов, Байден набирает 29,6%, а Сандерс 20,9%.

Таким образом, бывший вице- президент выиграет праймериз в пятом южном штате, отмечает телеканал.

Согласно прогнозам, Байден выиграет праймериз в Алабаме, Северной Каролине, Теннесси, Оклахоме и Вирджинии.

Сенатор Берни Сандерс побеждает на праймериз Демократической партии в штате Калифорния, следует из прогноза телеканала CNN.

Калифорния - крупнейший штат США, от которого выдвигается 415 делегатов на съезд.

Телеканал также сообщил о победе Сандерса в штате Юта, который отправляет на конвент к демократам 29 делегатов.

Ранее сообщалось о победе Сандерса в Колорадо и Вермонте.

В США в "супервторник" состоялись внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки в более чем 10 штатах.

Первичные выборы (праймериз) в этот день прошли в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Теги: #сша #байден #выборы
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