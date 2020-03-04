Политика

09:55 04.03.2020

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение высказались 23 членов комитета из 25 присутствующих. Всего же в комитете работают 28 парламентариев.

В заседании на данный момент объявлен перерыв. Далее президент Украины Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду представление на назначение нового премьер-министра, которое комитет рассмотрит и примет решение, рекомендовать ли парламенту одобрить предложенную Зеленским кандидатуру.

Когда именно комитет продолжит заседание для утверждения представления на нового главу Кабмина его глава Андрей Клочко (фракция "Слуга народа") не сказал. Он пообещал уведомить нардепов об этом позже.

Как сообщалось, парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании в среду вечером проголосовала за то, чтобы удовлетворить заявление Гончарука об отставке с поста премьер-министра Украины и назначить на пост главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, который сейчас занимает должность вице-премьера - министра развития громад и территорий.

Кроме того, на заседании фракции парламентарии обсуждали кандидатуры министров, поскольку с отставкой премьера в отставку идет весь Кабмин. Вместе с тем, окончательного решения по всем министрам еще нет.

Позже было обнародовано заявление Гончарука об отставке. Оно датировано 3 марта 2020 года и в тот же день было зарегистрировано в аппарате Верховной Рады – содержит штамп аппарата парламента, время регистрации заявления – 17:42, входящий №53734.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в Кабинете министров Украины.

Согласно действующему закону "О Кабинете министров Украины", премьер-министр имеет право подать Верховной Раде заявление о своей отставке. Вопрос должен быть рассмотрен не позднее, чем на десятый день после поступления заявления, если оно было подано во время очередной сессии парламента, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если заявление было зарегистрировано в межсессионный период.

Премьер-министр увольняется с должности со дня принятия решения об его отставке на пленарном заседании Верховной Рады.

Отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина.

Теги: #кабмин #гончарук #рада #кадры
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