Политика

17:10 03.03.2020

ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов на довыборах по 179 округу в Харьковской области

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ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов на довыборах по 179 округу в Харьковской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию двух кандидатов на промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе № 179.

"3 марта состоялось очередное заседание ЦИК, во время которого Комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины Алексейчук В.И., выдвинутой политической партии "Слуга народа", и Диденко А.В., который баллотировался в порядке самовыдвижения, в одномондатном избирательном округе № 179 … Решение принято в связи с соответствующими заявлениями указанных кандидатов в народные депутаты Украины об отказе от баллотирования, поступивших в Комиссию", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Таким образом, в промежуточных выборах примут участие 37 кандидатов.

Как сообщалось, Виктория Алексейчук отказалась от участия в кампании. "Такое решение Виктории поддержал Высший совет партии", - сообщается на странице Слуги народа в Фейсбуке.

В информации отмечается, что решение о выдвижении Алексейчук было принято до того, как стало известно, что в довыборах примет участие экс-глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

Партия "Слуга народа" на довыборах поддержит экс-главу Харьковской облгосадминистрации Юлию Светличную.

Промежуточные выборы по округу № 179 назначены на 15 марта в связи с тем, что Алексей Кучер, ставший народным депутатом по 179 округу от партии "Слуга народа", был назначен главой Харьковской облгосадминистрации.

Теги: #цик #выборы
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