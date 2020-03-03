Политика

14:54 03.03.2020

Кабмин ввел принцип экстерриториальности при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков

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Кабмин ввел принцип экстерриториальности при рассмотрении заявок на регистрацию земучастков

Кабинет министров во вторник на заседании правительства утвердил введение принципа экстерриториальности при согласовании Госгеокадастром всех видов документации по земельному устройству.

"Ввели принцип экстерриториальности. Это об устранении человеческого фактора при рассмотрении документов. По принципу случайности все заявки будут попадать к любому кадастровому эксперту в стране", - написал премьер-министр Алексей Гончарук в "Телеграм-канале".

По его словам, в пилотном режиме этот принцип был применен при согласовании проектов отвода земли. "Тогда количество негативных выводов резко сократилось - до 15% с 40%", - отметил премьер. 

Как пояснили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ранее принцип экстерриториальности применялся только к проектам отвода земли, а сейчас распространяется на еще пять видов документации по землеустройству, которая находится на согласовании в Госгеокадастре. В частности, это документация по инвентаризации земель и рекультивации, которая необходима для снятия и перенесения плодородного слоя почвы.

Теги: #земучастки #гончарук #регистрация
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