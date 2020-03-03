Замминистра Кабмина Гусева задекларировала 1,5 млн грн дохода за 2019г

Заместитель министра Кабинета министров Украины Юлия Гусева указала 1 млн 547 тыс. 829 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год

В частности, 1 млн 536 тыс. грн составила заработная плата, 8 тыс. 706 грн – банковские проценты и 3 тыс. 122 грн – кэшбек за расходы по банковской карточке. Ее муж за прошлый год задекларировал 168 тыс. грн доходов.

Она также указала в декларации 2 тыс. 550 грн на банковских счетах и $40 тыс. наличных средств, ее муж – $10 тыс. наличными.

Гусева владеет квартирой (43,8 кв. м) в Киеве, ее муж – жилым домом (1 456 кв. м) в Аскании-Нова (Херсонская обл.), ее отец – квартирой (57 кв. м) в Марганце (Днепропетровская обл.).

Кроме того, замминистра владеет автомобилем Lexus ES 2008 года выпуска, ее муж – Toyota Camry 2014 года выпуска, ее отец – Audi 100 1992 года выпуска.

Среди прочего, согласно декларации, у Гусевой есть 323 тыс. 618 грн обязательств по договору лизинга.