Политика

13:18 03.03.2020

Кабмин провел 13 назначений замминистров и руководителей центральных органов исполнительной власти – нардеп Гончаренко

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Кабмин провел 13 назначений замминистров и руководителей центральных органов исполнительной власти – нардеп Гончаренко

Кабинет министров назначил 13 замминистров, руководителей и замруководителей центральных органов исполнительной власти, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

В своем "Телеграм-канале" во вторник он, в частности, написал, что правительство назначило: заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, заместителем министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталью Форсюк, заместителем министра социальной политики Бориса Лебедцова, заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Дядюру, государственным секретарем Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Александра Черных.

Кроме того, Кабмин назначил главой Государственной социальной службы Богдана Матвийчука, главой Государственного агентства водных ресурсов Алексея Кузьменкова, первым заместителем главы Государственного агентства резерва Максима Тимохина, главой Государственной службы экспортного контроля Александра Павличенко, главой Государственного агентства развития туризма Марьяну Олеськив, главой Государственной службы труда Игоря Дегнера, первым заместителем главы Государственного агентства лесных ресурсов Сергея Власенко, заместителем главы ГФС Сергея Солодченко.

В то же время Кабмин уволил Станислава Ковалевского с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды и Олега Коваля с должности заместителя министра социальной политики.

Теги: #гончаренко #кадры #кабмин
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