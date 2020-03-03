Политика

11:48 03.03.2020

Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит интеграцию Украины в ЕС и НАТО

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Объединение должностей главы МИД и вице-премьера усилит интеграцию Украины в ЕС и НАТО

Объединение должностей министра иностранных дел Украины и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции только усилит интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО, считает вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Если это произойдет, то независимо от фамилии человека, который будет объединять эти должности, это будет усиление и украинской дипломатии, и европейской и евроатлантической интеграции", - сказал он журналистам на полях конференции по результатам выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в Киеве во вторник.

В то же время Кулеба не подтвердил, но и не опроверг слухи о его возможном назначении на должность министра иностранных дел Украины на внеочередном заседании Верховной Рады в среду.

"Все назначения состоятся, или не состоятся, по результатам завтрашнего дня. Я думаю, что до этого нет смысла спекулировать, ожидать. Я привык всегда делать выводы по результатам принятых или не принятых решений", - подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что не боится брать на себя возможные дополнительные полномочия.

"Я никогда не боялся брать на себя дополнительные полномочия, которые я способен выполнять, но еще раз подчеркиваю что решение - в руках президента и парламента", - сказал Кулеба.

Теги: #ес #кулеба #нато #мид
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