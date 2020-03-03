Политика

11:37 03.03.2020

На заседании фракции "Слуга народа" должен быть президент и представители ОП

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На заседании фракции "Слуга народа" должен быть президент и представители ОП

Президент Владимир Зеленский и представители его Офиса должны присутствовать на заседании фракции "Слуга народа", заявил народный депутат фракции Александр Качура.

"Согласно предварительной информации, должен быть президент и глава представители Офиса президента. Будет он или нет - у него очень загруженный график, но мы все-таки одна команда: и Кабинет министров, и у президента тоже есть в его блоке много министров, которые назначаются с его представления, и генеральный прокурор тоже", - заявил Качура во вторник в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Поэтому я думаю, что он должен сегодня быть обязательно на заседании фракции, чтобы мы могли всей широкой командой обсудить, что происходит в правительстве, что происходит в правоохранительных органах - это абсолютно нормально", - отметил депутат.

Теги: #зеленский #слуга_народа #качура
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