Участники президентской гонки в США проводят "супервторник"

В США наступает так называемый "супервторник", в ходе которого внутрипартийные выборы демократов и республиканцев в рамках президентской гонки пройдут более чем в 10 штатах.

Первичные выборы (праймериз) в этот день пройдут в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, Мэне, Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Техасе, Юте, Вермонте и Вирджинии, а также на территории Американского Самоа.

Работа избирательных участков разнится в зависимости от штата. Некоторые участки закроются в 19:00 по местному времени, но, например, в Калифорнии можно будет проголосовать до 23:00. Ожидается, что предварительные результаты начнут поступать после закрытия первых участков в 19:00 (03:00 мск).

Во многих штатах предусмотрено досрочное голосование, которым, по данным американских СМИ, воспользовались 2 млн человек.

Все внимание приковано к праймериз демократов, у которых пока не определился явный лидер президентской гонки, тогда как у республиканцев нынешний президент США Дональд Трамп де-факто не встречает конкуренции среди своих однопартийцев.

На кону "супервторника" у демократов - 1,3 тыс. голосов делегатов, что составляет примерно треть общего числа делегатов, которые будут на партийном съезде выбирать кандидата от партии в президенты США. Ожидается, что именно по результатам "супервторника" можно будет судить о расположении сил среди претендентов в кандидаты от Демократической партии США.

Борьбу за то, чтобы стать кандидатом от демократов, ведут семь человек: бывший вице-президент США Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен, конгрессвумен Тулси Габбард, миллиардеры Томас Стейер и Майкл Блумберг. Изначально принять участие в праймериз во вторник должен был и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, однако за день до выборов он объявил, что прекращает свое участие в предвыборной кампании.

При этом имя Блумберга впервые появится на избирательных бюллетенях сторонников демократов. Он не участвовал в предыдущих праймериз, делая ставку именно на "супервторник", когда определяется значительная доля голосов делегатов партийного съезда.

Предвыборные опросы показывают различные данные относительно возможных результатов "супервторника" в зависимости от штата. Между тем, сразу несколько опросов, проведенных в минувшее воскресенье, свидетельствуют, что Сандерс, вероятно, обойдет Байдена в трех ключевых штатах, где разыгрывается наибольшее число голосов делегатов - это Калифорния, Техас и Северная Каролина.

В Массачусетсе, как ожидается, основная борьба развернется между Сандерсом и Уоррен, для которой этот штат является родным.

По итогам "супервторника", как ожидается, появится больше ясности относительно перспектив ряда участников президентской гонки. Сандерс постарается укрепить свой статус лидера гонки за выдвижение кандидатом в президенты от демократов. Байдену крайне необходимы хорошие результаты, чтобы доказать, что он еще может конкурировать с Сандерсом. Для Блумберга же "супервторник" станет проверкой того, действительно ли его можно рассматривать как серьезного претендента на президентский пост.

Предварительные внутрипартийные выборы традиционно проводятся в виде кокусов и праймериз. Кокусы предполагают собрания сторонников партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. После завершения всех выступлений проходит голосование, при этом в каждой партии существуют различия в его проведении. Ранее кокусы имели большее распространение, но в новейшей истории США им на смену все больше приходят праймериз. Праймериз проводятся в виде тайного голосования, они организуются властями штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии.

Единый кандидат от демократов будет избран на партийном съезде, который состоится в июле. Выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года.