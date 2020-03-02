"Слуга народа" ожидает в обновленном Кабмине не просто новых лиц, но и людей с опытом в сфере госуправления или бизнеса

Фракция "Слуга народа" ожидает среди кандидатов на должности в обновленном Кабинете министров не просто новых лиц, но людей с опытом в сфере государственного управления или бизнеса, отмечает первый замглавы фракции Александр Корниенко.

"Что касается новых лиц, то мы не отказываемся от этой философии. Мы только говорим о том, что просто быть новым оказалось недостаточно. Нужно быть новым и опытным в чем-то", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

При этом Корниенко указал, что нужно быть опытным не в коррупции, не в политических интригах, не в том, чтобы по-новому обмануть избирателей.

"Это не те, кого мы ожидаем в новом правительстве… или обновленном правительстве. Мы ожидаем людей, которые являются новыми по духу, возможно, с управленческим опытом или в сфере государственной власти, или в сфере бизнеса или управления большими компаниями, большими объектами", - подчеркнул он.

Корниенко считает, что во властной команде уже работает определенная система внутренних социальных лифтов, и привел в качестве примера вице-премьера – министра развития громад и территорий Украины Дениса Шмыгаля, который был до этого главой Ивано-Франковской обладминистрации, и, по словам депутата, показал за короткий срок качественно новый подход к работе.

Корниенко также отметил, что за время работы нового парламента народные депутаты от "Слуги народа", в первую очередь, руководители парламентских комитетов и их заместители, уже профессионализировались, идет конструктивная работа в комитетах, и фракция не хочет отпускать этих депутатов на работу в исполнительную власть.

"Что касается того, что в Украине есть большой кадровые кризис, то все-таки найти 10-15 людей, которые могли бы возглавлять министерства, - это вменяемая задача, мы сейчас над ней работаем, проводим консультации. И завтра во время заседания фракции мы будем с коллегами по монобольшинству обсуждать финальную конфигурацию. Переговоры идут, и депутаты в них тоже участвуют", - сказал он.