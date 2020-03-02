Сторонники Нетаньяху побеждают на выборах

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют результаты экзит-поллов.

По сообщению 13-го канала израильского телевидения, сторонники Нетаньяху могут рассчитывать на 60 мест в Кнессете - на одно меньше, чем нужно для получения большинства.

Основные конкуренты Нетаньяху, блок центристов, левых и арабских партий лидера оппозиции Бенни Ганца (партия "Кахоль-Лаван") могут получить 52 места, отмечает телеканал.

При этом партия "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху, может получить 36 мест, а "Кахоль-Лаван" - 33 места.

На третье место выходит правая партия "Исраэль Бейтейну" (Наш дом - Израиль) с восемью возможными мандатами.

Израильские СМИ отмечают, что Нетаньяху, скорее всего, без проблем найдёт нужную ему дополнительную поддержку у "перебежчиков" в других партиях и тогда сформирует новый кабинет министров.

По данным прессы, явка избирателей на этих выборах стала самой высокой с 1999 года. Так, на 20:00 местного времени она составила 65,6%, что является самым высоким показателем за последний 21 год.

В Израиле насчитывается около 6 млн жителей, обладающих правом голоса.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человека из 120.

После оглашения результатов выборов президент консультируется с прошедшими в Кнессет партиями и по итогам этих консультаций объявляет, кому из политиков он поручает сформировать правительство. Ранее и Ганц, и Нетаньяху по итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года пользовались этим правом, но ни одному из них не удалось завершить этот процесс и заручиться поддержкой большинства.