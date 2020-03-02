Политика

23:14 02.03.2020

Экстренный Совет ЕС по иностранным делам соберется в Загребе 6 марта

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Совет ЕС по иностранным делам объявил дату и место своего внеочередного заседания по обстановке в Идлибе и на греческо-турецкой границе: оно состоится в Загребе 6 марта, сообщается на сайте совета.

"Я призвал собрать чрезвычайный Совет по иностранным делам для обсуждения вопроса о Сирии и Турции с министрами иностранных дел ЕС. Мы встретимся 6 марта в Загребе после Гимниха (неформального заседания Совета ЕС на уровне глав МИД - ИФ)", - сопроводил это объявление высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщением в своем твиттере в понедельник.

1 марта Боррель объявил о созыве внеочередного Совета ЕС, не называя даты.

Он заявил, что военные действия в Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности.

"Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорилось в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

Боррель сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса. "Есть только политическое решение этого кризиса", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, "всем, особенно сирийскому режиму, необходимо срочно возобновить политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".

Боррель также заявил, что ЕС занимается поддержкой Греции и Болгарии для разрешения складывающейся ситуации с новым наплывом мигрантов.

В понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано сообщил, что предстоящие внеочередной Совет ЕС по иностранным делам и Гимних уделят внимание договоренностям с Турцией по контролю над миграцией и обстановке в Идлибе.

"Ситуация в Идлибе служит предлогом для развития событий, которые мы наблюдаем на границе между союзом и Турцией", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он сослался на недавние высказывания Борреля о том, что надо избегать эскалации и что "все участвующие стороны и особенно сирийский режим, поддерживаемый Россией, должны прекратить происходящую в Идлибе военную деятельность, учитывая что там нечеловеческие условия, которые причиняют ужасные страдания, и это лежит в основе притока беженцев в Турцию, что и толкнуло ее на меры, которые она приняла".

Отвечая на вопрос о цели экстренного Совета ЕС по иностранным делам, Стано сказал, что она в том, чтобы "обсудить ситуацию в Идлибе, чье население оказалось между двумя огнями, подвергается бомбардировкам и спасается от всех сил, которые ведут бои на севере Сирии".

"Такова ситуация вокруг Идлиба. Она невыносимая, и мы хотим посмотреть, как можно содействовать политическому решению, предпочтительно по мандату ООН", - подытожил представитель Борреля.

Двухдневная неформальная встреча министров иностранных дел ЕС - Гимних - пройдет в Загребе 5-6 марта.

Теги: #совет #ес #идлиб #беженцы
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