Политика

20:21 02.03.2020

Точку в вопросе люстрации поставит Конституционный суд - Арахамия

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Точку в вопросе люстрации поставит Конституционный суд - Арахамия

Финальную точку в вопросе люстрации в Украине поставит Конституционный суд, считает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Конституционный суд должен поставить финальную точку в этом процессе. Если это неконституционно, значит, утратит силу закон о люстрации", - сказал Арахамия в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Народный депутат подчеркнул, что закон о люстрации поработал пять лет и свою основную функцию - отлучить от политического управления представителей старых элит - выполнил.

В то же время он отметил, что решение ЕСПЧ требует внесение изменений в действующий закон "Об очищении власти".

"Нужно думать о механизме. Нельзя люстрировать по принципу занимаемой должности", - сказал парламентарий.

Арахамия предположил, что в обществе "будет большая дискуссия" по данному вопросу.


Полный текст интервью Арахамии будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #люстрация #арахамия
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