Путин хочет зафиксировать в Конституции: Россия является правопродолжателем СССР

Президент РФ Владимир Путин предлагает прописать в Конституции правопреемственность страны РФ от СССР.

"Мы говорим о правопреемственности, а именно об этом речь идет в поправке президента, (...) о правопреемственности Советского Союза в рамках Российской Федерации", сказал Володин в понедельник по итогам заседания Совета Госдумы.

Он отметил, что предложение является "ответом на запрос, который существует в обществе".

Володин зачитал поправку журналистам: "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации".

Среди поступивших в понедельник в Госдуму поправок президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ, заявил Володин.

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются", - сказал Володин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Володин также рассказал журналистам в понедельник, как сформулирована поправка к Конституции, внесенная президентом и упоминающая Бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.

Кроме того, поправки, внесенные президентом РФ, предлагают прописать в статье 68 Основного закона, что "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", говорится в тексте поправки, имеющейся в распоряжении "Интерфакса".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь сообщил, что в числе внесенных в понедельник президентом РФ поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции предусмотрено закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины.

В последний день принятия поправок в Конституцию президент Владимир Путин внёс в Госдуму свои предложения, они изложены на 24 страницах, сказал Толстой.

Он отметил, что в том числе внесено "предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины".

В проекте поправок к Конституции ко второму чтению указано, что изменения в Основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

"Изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании", - говорится в тексте поправок, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

В проекте уточняется, что "если за изменения в Конституцию РФ проголосовало менее половины граждан, принявших участие в голосовании, такие изменения не считаются одобренными".

Ожидается, что второе чтение поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.