Политика

18:43 02.03.2020

Путин хочет зафиксировать в Конституции: Россия является правопродолжателем СССР

3 мин читать
Путин хочет зафиксировать в Конституции: Россия является правопродолжателем СССР

Президент РФ Владимир Путин предлагает прописать в Конституции правопреемственность страны РФ от СССР.

"Мы говорим о правопреемственности, а именно об этом речь идет в поправке президента, (...) о правопреемственности Советского Союза в рамках Российской Федерации", сказал Володин в понедельник по итогам заседания Совета Госдумы.

Он отметил, что предложение является "ответом на запрос, который существует в обществе".

Володин зачитал поправку журналистам: "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации".

Среди поступивших в понедельник в Госдуму поправок президента ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции указано на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ, заявил Володин.

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям, не допускаются", - сказал Володин в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Володин также рассказал журналистам в понедельник, как сформулирована поправка к Конституции, внесенная президентом и упоминающая Бога.

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - зачитал Володин.

Кроме того, поправки, внесенные президентом РФ, предлагают прописать в статье 68 Основного закона, что "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", говорится в тексте поправки, имеющейся в распоряжении "Интерфакса".

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в свою очередь сообщил, что в числе внесенных в понедельник президентом РФ поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции предусмотрено закрепление понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины.

В последний день принятия поправок в Конституцию президент Владимир Путин внёс в Госдуму свои предложения, они изложены на 24 страницах, сказал Толстой.

Он отметил, что в том числе внесено "предложение о закреплении в Основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины".

В проекте поправок к Конституции ко второму чтению указано, что изменения в Основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины участников общероссийского голосования.

"Изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании", - говорится в тексте поправок, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

В проекте уточняется, что "если за изменения в Конституцию РФ проголосовало менее половины граждан, принявших участие в голосовании, такие изменения не считаются одобренными".

Ожидается, что второе чтение поправок в Конституцию состоится в Госдуме 10 марта.

Теги: #рф #конституция #путин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:58 02.03.2020
Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

Пассажирам московского метро будут выборочно мерить температуру на входе

18:51 02.03.2020
Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

Под наблюдением из-за коронавируса в Москве находятся 5,5 тыс. человек - мэр

00:06 01.03.2020
С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

С 1 марта украинцам необходимо иметь загранпаспорт для пересечения границы с РФ

11:48 29.02.2020
Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

Эрдоган заявил, что попросил Путина не препятствовать действиям турецких сил против Асада в Идлибе

15:08 28.02.2020
Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

Авиаудар по Идлибу показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира – министр обороны Украины Загороднюк

14:46 28.02.2020
Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора согласились на встречу для обсуждения Идлиба - представитель президента Турции

Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора согласились на встречу для обсуждения Идлиба - представитель президента Турции

13:04 28.02.2020
У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

У россиянина в Азербайджане выявлен коронавирус

10:39 27.02.2020
В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

В России были задержаны четверо украинцев – МИД Украины

19:58 26.02.2020
Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

Денисова просит российскую коллегу обеспечить безопасность украинского политзаключенного Якименко

20:35 25.02.2020
Местонахождение незаконно осужденной в Крыму 64-летней украинки Довгополой неизвестно - Денисова

Местонахождение незаконно осужденной в Крыму 64-летней украинки Довгополой неизвестно - Денисова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером

Соколовская заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку

Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

ПОСЛЕДНЕЕ

Анкара пытается оказать давление на ЕС при помощи миграционного кризиса, считает Меркель

Арахамия считает, что Гончарук останется премьером

Соколовская заявляет, что с ней никто не обсуждал ее возможную отставку

Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

Коляда: Разговоров об отставке лично со мной никто не вел

Комитет решил не рассматривать изменения в закон о языке до вывода КС

Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА