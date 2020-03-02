Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сохранит свою должность, уверен глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа").

"Мой личный прогноз – он сохранит должность", - сказал Монастырский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, отвечая на вопрос, останется ли Аваков на своей должности.

Нардеп добавил, что вопрос "сохранения должности или даже возможность ее повышения для министра Авакова практически решен".

При этом Монастырский рассказал, что "по другим министрам сейчас идут большие обсуждения, дискуссии".

"В том числе идет большая дискуссия по руководителям правоохранительных органов... новая волна сбора подписей за отставку Руслана Рябошапки (генерального прокурора – ИФ-У), в том числе обсуждается целесообразность нахождения директора НАБУ (Артема Сытника – ИФ-У) на должности, хотя правовых оснований на данный момент его увольнения я лично не вижу", - рассказал он.

Глава профильного комитета Рады также отметил, что еще "существует масса вопросов" по возможному составу Кабмина, в том числе и вопрос – "останется или не останется премьер-министр (Алексей Гончарук – ИФ-У), как ключевой игрок в правительстве".