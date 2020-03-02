Комитет решил не рассматривать изменения в закон о языке до вывода КС

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение не рассматривать изменения в закон №2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до вывода Конституционного суда.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали большинство членов комитета.

Таким образом, приступить к рассмотрению изменений в закон о языке в комитете депутаты смогут уже после того, как КС проверит акт на конституционность.

Заместитель министра культуры, молодёжи и спорта Анатолий Максимчук также поддержал такое решение комитета.

"На сегодня день существует обращение в Конституционный суд 51 народного депутата и, собственно, решения касательно закона пока ещё не принято. Соответственно, пока Конституционный суд не рассмотрит это обращение, не сделает выводов собственных, вносить изменения в текущий закон мы не видим смысла", - заявил замминистра.