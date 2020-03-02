Политика

15:05 02.03.2020

Комитет решил не рассматривать изменения в закон о языке до вывода КС

1 мин читать
Комитет решил не рассматривать изменения в закон о языке до вывода КС

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял решение не рассматривать изменения в закон №2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" до вывода Конституционного суда.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали большинство членов комитета.

Таким образом, приступить к рассмотрению изменений в закон о языке в комитете депутаты смогут уже после того, как КС проверит акт на конституционность.

Заместитель министра культуры, молодёжи и спорта Анатолий Максимчук также поддержал такое решение комитета.

"На сегодня день существует обращение в Конституционный суд 51 народного депутата и, собственно, решения касательно закона пока ещё не принято. Соответственно, пока Конституционный суд не рассмотрит это обращение, не сделает выводов собственных, вносить изменения в текущий закон мы не видим смысла", - заявил замминистра.

Теги: #конституционный_суд #язык #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 02.03.2020
Обсуждение законопроекта о референдуме может начаться в течение двух недель - Стефанчук

Обсуждение законопроекта о референдуме может начаться в течение двух недель - Стефанчук

13:25 01.03.2020
В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

В Украине начата традиция несения по выходным почетного караула Нацгвардии у Рады с торжественным поднятием флага над зданием парламента

19:00 29.02.2020
Рада на внеочередном заседании оценит деятельность правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией

Рада на внеочередном заседании оценит деятельность правоохранителей в сфере борьбы с коррупцией

19:27 28.02.2020
Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

Рада соберется на внеочередное заседание 4 марта в 16:00 по требованию президента – пресс-служба парламента

15:21 27.02.2020
Треть украинцев поддерживает право русскоязычных граждан на русскоязычное школьное образование по всей стране – соцопрос КМИС

Треть украинцев поддерживает право русскоязычных граждан на русскоязычное школьное образование по всей стране – соцопрос КМИС

12:58 27.02.2020
КС рассмотрит представление о признании неконституционными положений ряда законов об обработке персональных данных

КС рассмотрит представление о признании неконституционными положений ряда законов об обработке персональных данных

17:35 24.02.2020
Ассоциация юристов Украины призывает доработать законопроект о внесении изменений в УПК

Ассоциация юристов Украины призывает доработать законопроект о внесении изменений в УПК

13:16 24.02.2020
Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил глава профильного комитета Рады

Временную рабгруппу по реформированию здравоохранения возглавил глава профильного комитета Рады

20:52 21.02.2020
Сегодня оснований для роспуска Рады нет - Разумков

Сегодня оснований для роспуска Рады нет - Разумков

18:26 20.02.2020
Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Рада рассмотрела уже четверть правок к законопроекту о рынке земли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

ПОСЛЕДНЕЕ

Вопрос сохранения должности Аваковым практически решен, а по другим министрам идут большие дискуссии – нардеп Монастырский

Коляда: Разговоров об отставке лично со мной никто не вел

Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА