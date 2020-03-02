Политика

14:50 02.03.2020

Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

1 мин читать
Пристайко: Разговора с президентом о моей отставке пока не было

 Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним его возможную отставку с должности.

"9 месяцев назад, немного даже больше, когда президент Зеленский предложил мне стать министром иностранных дел, у нас была с ним договоренность о том, что наш разговор время от времени будет возобновляться о том: мы продолжаем работать дальше или нам надо разойтись... Разговора, который бы сказал "слушай, давай мы будем завершать", - пока не было", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве в понедельник.

По словам министра, у него осталось много нереализованных планов, но он готов к отставке, если в его "услугах больше нет надобности".

"Действительно есть достаточно информации, и это активно обсуждается, и не только моя фамилия, но и всех других министров, включая премьер-министра. Я думаю, что мы достаточно раз сказали, что мы готовы к отставке. Вопрос в том: мы пообещали служить народу Украины, мы были приглашены президентом Зеленский, и если в наших услугах больше нет надобности, мы готовы продолжать заниматься чем-то другим: никакой трагедии здесь нет", - отметил Пристайко.

Теги: #пристайко #мид #отставка #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 02.03.2020
Украинский консул встретился с задержанным в Греции экс-нардепом Мельничуком, обстоятельства дела выясняются - Пристайко

Украинский консул встретился с задержанным в Греции экс-нардепом Мельничуком, обстоятельства дела выясняются - Пристайко

14:42 02.03.2020
Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

13:58 02.03.2020
Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

12:44 02.03.2020
Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

Счета за теплоснабжение в феврале могут быть снижены до 40% – Гончарук

12:16 02.03.2020
Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

12:13 02.03.2020
Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

11:57 02.03.2020
Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

Гончарук о кадровых решениях в Кабмине: Говорить о том, кого планируем заменить еще рано

11:51 02.03.2020
Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

Гончарук заявляет, что не писал заявление об отставке, ожидает консультаций с президентом и парламентом

11:39 02.03.2020
Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

Премьер заявляет о сближении взаимодействия с НБУ для макростабилизации, дешевой ипотеки и кредитования бизнеса

10:37 02.03.2020
Консул Украины в Салониках выехал к экс-депутату Мельничуку, задержанному Интерполом – МИД Украины

Консул Украины в Салониках выехал к экс-депутату Мельничуку, задержанному Интерполом – МИД Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина не хотела бы откладывать следующую встречу в "нормандском формате", но тоже хочет выполнения всех парижских договоренностей

Кадровые изменения усилят зависимость и реваншизм правительства – нардеп Геращенко

Правительство Гончарука ведет Украину к экономическому краху - Медведчук

Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

Корниенко: Нам нужно системно и институционально пересмотреть то, что делает правительство

ПОСЛЕДНЕЕ

Комитет решил не рассматривать изменения в закон о языке до вывода КС

Постпреды стран ЕС рассмотрят вопрос о продлении индивидуальных санкций против РФ

Рабинович предлагает ввести уголовное преследование за пропаганду фашизма

Обсуждение законопроекта о референдуме может начаться в течение двух недель - Стефанчук

Отказ отмечать 9 Мая говорит о том, что власть Украины не сделала выводов – Медведчук

Заявление премьера Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков

Байден выиграл праймериз демократов в Южной Каролине

Вопрос продажи земли можно обсуждать только после проведения референдума – нардеп Плачкова

Азербайджан полностью приостанавливает авиасообщение с Ираном

Талибы и США подписали историческое мирное соглашение в Катаре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА